Салат из малосольных огурцов с помидорами радует сочностью, хрустом и вкусом. Он настолько вкусный, что вы забудете, что он должен был быть лишь дополнением к основному блюду.

Не пропустите Не все скажут правильно: стоит ли мыть малину

Салат из малосольных огурцов с помидорами и медовым соусом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Салат из малосольных огурцовБыстрая и вкусная закуска / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Огурцы нарежьте тонкими ломтиками (или натрите на мандолине), высыпьте в миску и отставьте.
  2. Лук нашинковать ломтиками и добавьте к огурцам.
  3. У помидоров удалите твердые плодоножки и нарежьте их кубиками, добавьте в миску к огурцам.
  4. Укроп мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.
  5. Приготовьте соус: в миску с салатом выжмите соус из половинки лимона, влейте медовую горчицу, мед и оливковое масло.
  6. Посолите, но не сильно (малосольные огурцы достаточно соленые) и поперчите.
  7. Все тщательно перемешайте.
  8. Подавайте сразу к обеду или с кусочком хлеба для легкой закуски.