Салат из малосольных огурцов с помидорами радует сочностью, хрустом и вкусом. Он настолько вкусный, что вы забудете, что он должен был быть лишь дополнением к основному блюду.
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Салат из малосольных огурцов с помидорами и медовым соусом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Быстрая и вкусная закуска / Фото unsplash
Приготовление:
- Огурцы нарежьте тонкими ломтиками (или натрите на мандолине), высыпьте в миску и отставьте.
- Лук нашинковать ломтиками и добавьте к огурцам.
- У помидоров удалите твердые плодоножки и нарежьте их кубиками, добавьте в миску к огурцам.
- Укроп мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.
- Приготовьте соус: в миску с салатом выжмите соус из половинки лимона, влейте медовую горчицу, мед и оливковое масло.
- Посолите, но не сильно (малосольные огурцы достаточно соленые) и поперчите.
- Все тщательно перемешайте.
- Подавайте сразу к обеду или с кусочком хлеба для легкой закуски.