З цвітної капусти можна приготувати безліч страв. Зазвичай її смажать, або відварюють, запікають чи маринують. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати її в салаті без термічної обробки – сирою.
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Саме так, цвітну капусту можна їсти сирою, і вона в такому вигляді дуже смачна. У страві її доповнять відварені яйця, свіжі огірки та ще кілька інгредієнтів.
Такий салат смакуватиме як до сніданку з хлібом чи тостами, так і до м'ясної чи рибної страви.
Рецепт салату з сирою цвітною капустою
- Час: 15 хвилин
Приготування:
- Відварюємо курячі яйця у підсоленій киплячій воді 6 – 8 хвилин. Даємо їм трішки охолонути та очищаємо від шкарлупи.
- Миємо овочі, якщо потрібно – знімаємо шкірку.
- Просто нарізаємо все кубиком, заправляємо майонезом, спеціями і перемішуємо.
Смачного!