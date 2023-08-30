Когда все просто, но так вкусно: рецепт цветной капусты – готовим на новый лад
30 августа 2023, 19:46Читати новину українською
Источник:moje gotowanie
Цветная капуста – прекрасное воспоминание из детства. Когда каждый тихонько пробирался на кухню и выхватывал кусочек этой вкусности.
Жареная в духовке целая цветная капуста – отличный вариант действительно вкусного блюда, которое понравится любителю полезных овощных блюд. Она имеет поистине уникальный вкус.
Интересно Наслаждайтесь последними днями лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю
Рецепт цветной капусты
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 800 грамм цветной капусты;
– 150 миллилитров натурального йогурта;
– 10 миллилитров лимонного сока;
– веточка свежего базилика.
Приготовление:
- Цветную капусту промойте и очистите от листьев.
- В миске смешайте йогурт со специями.
- Затем цветную капусту обмажьте маринадом.
- Выложите цветную капусту на противень, застеленный бумагой для выпекания, и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 40 минут.
Пока длится сезон, не забудьте испечь особые драники из кабачков.