Цветную капусту промойте и очистите от листьев.

Цветную капусту промойте и очистите от листьев.

Цветную капусту промойте и очистите от листьев.

В миске смешайте йогурт со специями.

В миске смешайте йогурт со специями.

В миске смешайте йогурт со специями.