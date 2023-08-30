Жареная в духовке целая цветная капуста – отличный вариант действительно вкусного блюда, которое понравится любителю полезных овощных блюд. Она имеет поистине уникальный вкус.

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Рецепт цветной капусты

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Вкус детства / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  • Цветную капусту промойте и очистите от листьев.
  • В миске смешайте йогурт со специями.
  • Затем цветную капусту обмажьте маринадом.
  • Выложите цветную капусту на противень, застеленный бумагой для выпекания, и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 40 минут.