Смажена у духовці ціла цвітна капуста – чудовий варіант справді смачної страви, яка сподобається любителю корисних овочевих страв. Вона має дійсно унікальний смак.
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Рецепт цвітної капусти
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Смак дитинства / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Цвітну капусту промийте і очистіть від листя.
- У мисці змішайте йогурт зі спеціями.
- Потім цвітну капусту обмажте маринадом.
- Викладіть цвітну капусту на деко, застелене папером для випікання, і запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин.