Смажена у духовці ціла цвітна капуста – чудовий варіант справді смачної страви, яка сподобається любителю корисних овочевих страв. Вона має дійсно унікальний смак.

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Рецепт цвітної капусти

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Смак дитинства / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  • Цвітну капусту промийте і очистіть від листя.
  • У мисці змішайте йогурт зі спеціями.
  • Потім цвітну капусту обмажте маринадом.
  • Викладіть цвітну капусту на деко, застелене папером для випікання, і запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин.