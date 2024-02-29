Шпинат придаст пирогу пользы, а сыр – питательности. Это замечательное блюдо получится буквально из горсти фарша.

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Пирог с мясом

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 – 300 граммов фарша;

– 4 яйца;

– 1 луковица;

– большая горсть шпината;

– сыр моцарелла по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите и нарежьте кубиком лук. Сыр нарежьте ломтиками. В миске смешайте фарш, яйцо, лук и шпинат. Добавьте соль и перец. Половину фарша переложите в форму и разровняйте. Сверху выложите сыр, а затем – оставшийся фарш. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 35 минут. За 10 минут до готовности посыпьте натертым сыром.

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