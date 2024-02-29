Шпинат придаст пирогу пользы, а сыр – питательности. Это замечательное блюдо получится буквально из горсти фарша.
Будет вкусно Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: готовим нежные рыбные котлеты из консервы
Пирог с мясом
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Очистите и нарежьте кубиком лук. Сыр нарежьте ломтиками.
- В миске смешайте фарш, яйцо, лук и шпинат. Добавьте соль и перец.
- Половину фарша переложите в форму и разровняйте. Сверху выложите сыр, а затем – оставшийся фарш.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 35 минут. За 10 минут до готовности посыпьте натертым сыром.