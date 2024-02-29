Шпинат придаст пирогу пользы, а сыр – питательности. Это замечательное блюдо получится буквально из горсти фарша.

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Пирог с мясом

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте кубиком лук. Сыр нарежьте ломтиками.
  2. В миске смешайте фарш, яйцо, лук и шпинат. Добавьте соль и перец.
  3. Половину фарша переложите в форму и разровняйте. Сверху выложите сыр, а затем – оставшийся фарш.
  4. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 35 минут. За 10 минут до готовности посыпьте натертым сыром.