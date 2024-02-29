Шпинат додасть пирогу користі, а сир – поживності. Ця чудова страва вийде буквально зі жмені фаршу.

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Пиріг з м'ясом

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Очистьте та наріжте кубиком цибулю. Сир наріжте скибочками.
  2. У мисці змішайте фарш, яйце, цибулю та шпинат. Додайте сіль та перець.
  3. Половину фаршу перекладіть у форму та розрівняйте. Зверху викладіть сир, а потім – фарш, що залишився.
  4. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності посипте натертим сиром.