В 10 раз вкуснее, чем котлеты: готовим роскошный мясной пирог из горстки фарша
29 февраля 2024, 19:37Читати новину українською
Источник:tanya.perchik
Вместо привычных котлет попробуйте сделать этот вкусный мясной пирог. Он удивит вас вкусом и простотой приготовления.
Шпинат придаст пирогу пользы, а сыр – питательности. Это замечательное блюдо получится буквально из горсти фарша.
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Пирог с мясом
- Время: 45 минут
- Порций: 2
– 200 – 300 граммов фарша;
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– большая горсть шпината;
– сыр моцарелла по вкусу;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите и нарежьте кубиком лук. Сыр нарежьте ломтиками.
- В миске смешайте фарш, яйцо, лук и шпинат. Добавьте соль и перец.
- Половину фарша переложите в форму и разровняйте. Сверху выложите сыр, а затем – оставшийся фарш.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 35 минут. За 10 минут до готовности посыпьте натертым сыром.