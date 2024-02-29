В 10 раз вкуснее, чем котлеты: готовим роскошный мясной пирог из горстки фарша

29 февраля 2024, 19:37
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Источник:

tanya.perchik

Вместо привычных котлет попробуйте сделать этот вкусный мясной пирог. Он удивит вас вкусом и простотой приготовления.

Шпинат придаст пирогу пользы, а сыр – питательности. Это замечательное блюдо получится буквально из горсти фарша.

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Пирог с мясом

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 – 300 граммов фарша;
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– большая горсть шпината;
– сыр моцарелла по вкусу;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте кубиком лук. Сыр нарежьте ломтиками.
  2. В миске смешайте фарш, яйцо, лук и шпинат. Добавьте соль и перец.
  3. Половину фарша переложите в форму и разровняйте. Сверху выложите сыр, а затем – оставшийся фарш.
  4. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 35 минут. За 10 минут до готовности посыпьте натертым сыром.
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Автор: Ольга Котів