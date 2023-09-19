Сырная запеканка с грушами в час – выпечка, которая точно станет любимой
19 сентября 2023, 10:47Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Не знаете, что приготовить из груш? У нас есть рецепт творожной запеканки за час, который точно станет фаворитом среди других быстрых десертов.
Сырная запеканка с грушами – отличный вариант десерта для семейных посиделок или праздничного стола. Его быстро и легко готовить, вам ведь нужно смешать все ингредиенты, а затем просто выложить груши.
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Этот рецепт можно отнести к быстрой выпечке, ведь уже через час он будет на столе.
Рецепт творожной запеканки с грушками
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 500 граммов кисломолочного сыра;
– 4 куриных яйца;
– 4 ложки сахара;
– 2 ложки молока;
– 2 ложки манной крупы;
– щепотка соли;
– груши.
Приготовление:
- Домашний творог, манку, сахар, молоко и желтки сбиваем блендером до однородной массы.
- В яичный белок добавляем щепотку соли и взбиваем до стойких пиков.
- Вмешиваем яичные белки в творожную массу, легкими движениями перемешиваем.
- Выкладываем на противень, добавляем кусочки груш.
- Выпекаем все в разогретой духовке до 180 градусов 40 – 50 минут.
- После выпечки присыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусный сливовый пирог по проверенному рецепту.