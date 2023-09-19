Сырная запеканка с грушами в час – выпечка, которая точно станет любимой

19 сентября 2023, 10:47
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Готовим с Юлией

Не знаете, что приготовить из груш? У нас есть рецепт творожной запеканки за час, который точно станет фаворитом среди других быстрых десертов.

Сырная запеканка с грушами – отличный вариант десерта для семейных посиделок или праздничного стола. Его быстро и легко готовить, вам ведь нужно смешать все ингредиенты, а затем просто выложить груши.

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Этот рецепт можно отнести к быстрой выпечке, ведь уже через час он будет на столе.

Рецепт творожной запеканки с грушками

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов кисломолочного сыра;
– 4 куриных яйца;
– 4 ложки сахара;
– 2 ложки молока;
– 2 ложки манной крупы;
– щепотка соли;
– груши.

Приготовление:

  • Домашний творог, манку, сахар, молоко и желтки сбиваем блендером до однородной массы.
  • В яичный белок добавляем щепотку соли и взбиваем до стойких пиков.
  • Вмешиваем яичные белки в творожную массу, легкими движениями перемешиваем.
  • Выкладываем на противень, добавляем кусочки груш.
  • Выпекаем все в разогретой духовке до 180 градусов 40 – 50 минут.
  • После выпечки присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак