Сирна запіканка з грушами – чудовий варіант десерту для сімейних посиденьок, або святкового столу. Його швидко і легко готувати, адже вам потрібно змішати всі інгредієнти, а потім просто викласти груші.

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Цей рецепт можна віднести до швидкої випічки, адже вже за годину він буде на столі.

Рецепт сирної запіканки з грушками

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Домашній сир, манку, цукор, молоко та жовтки збиваємо блендером до однорідної маси.
  • В яєчний білок додаємо щіпку солі і збиваємо до стійких піків.
  • Вмішуємо яєчні білки в сирну масу, легкими рухами перемішуємо.
  • Викладаємо на деко, додаємо шматочки груш.
  • Випікаємо все в розігрітій духовці до 180 градусів 40 – 50 хвилин.
  • Після випікання присипаємо цукровою пудрою.

Смачного!