Сирна запіканка з грушами – чудовий варіант десерту для сімейних посиденьок, або святкового столу. Його швидко і легко готувати, адже вам потрібно змішати всі інгредієнти, а потім просто викласти груші.

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Цей рецепт можна віднести до швидкої випічки, адже вже за годину він буде на столі.

Рецепт сирної запіканки з грушками

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 4 курячі яйця;

– 4 ложки цукру;

– 2 ложки молока;

– 2 ложки манної крупи;

– дрібка солі;

– груші.

Приготування:

Домашній сир, манку, цукор, молоко та жовтки збиваємо блендером до однорідної маси.

В яєчний білок додаємо щіпку солі і збиваємо до стійких піків.

Вмішуємо яєчні білки в сирну масу, легкими рухами перемішуємо.

Викладаємо на деко, додаємо шматочки груш.

Випікаємо все в розігрітій духовці до 180 градусів 40 – 50 хвилин.

Після випікання присипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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