Сирна запіканка з грушами – чудовий варіант десерту для сімейних посиденьок, або святкового столу. Його швидко і легко готувати, адже вам потрібно змішати всі інгредієнти, а потім просто викласти груші.
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Цей рецепт можна віднести до швидкої випічки, адже вже за годину він буде на столі.
Рецепт сирної запіканки з грушками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Домашній сир, манку, цукор, молоко та жовтки збиваємо блендером до однорідної маси.
- В яєчний білок додаємо щіпку солі і збиваємо до стійких піків.
- Вмішуємо яєчні білки в сирну масу, легкими рухами перемішуємо.
- Викладаємо на деко, додаємо шматочки груш.
- Випікаємо все в розігрітій духовці до 180 градусів 40 – 50 хвилин.
- Після випікання присипаємо цукровою пудрою.
Смачного!