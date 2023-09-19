Сырная запеканка с грушами – отличный вариант десерта для семейных посиделок или праздничного стола. Его быстро и легко готовить, вам ведь нужно смешать все ингредиенты, а затем просто выложить груши.

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Этот рецепт можно отнести к быстрой выпечке, ведь уже через час он будет на столе.

Рецепт творожной запеканки с грушками

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Домашний творог, манку, сахар, молоко и желтки сбиваем блендером до однородной массы.
  • В яичный белок добавляем щепотку соли и взбиваем до стойких пиков.
  • Вмешиваем яичные белки в творожную массу, легкими движениями перемешиваем.
  • Выкладываем на противень, добавляем кусочки груш.
  • Выпекаем все в разогретой духовке до 180 градусов 40 – 50 минут.
  • После выпечки присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!