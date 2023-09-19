Сырная запеканка с грушами – отличный вариант десерта для семейных посиделок или праздничного стола. Его быстро и легко готовить, вам ведь нужно смешать все ингредиенты, а затем просто выложить груши.

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Этот рецепт можно отнести к быстрой выпечке, ведь уже через час он будет на столе.

Рецепт творожной запеканки с грушками

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов кисломолочного сыра;

– 4 куриных яйца;

– 4 ложки сахара;

– 2 ложки молока;

– 2 ложки манной крупы;

– щепотка соли;

– груши.

Приготовление:

Домашний творог, манку, сахар, молоко и желтки сбиваем блендером до однородной массы.

В яичный белок добавляем щепотку соли и взбиваем до стойких пиков.

Вмешиваем яичные белки в творожную массу, легкими движениями перемешиваем.

Выкладываем на противень, добавляем кусочки груш.

Выпекаем все в разогретой духовке до 180 градусов 40 – 50 минут.

После выпечки присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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