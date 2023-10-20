Сладости осени на вашей тарелке: как приготовить бисквит с яблоками

20 октября 2023, 21:36
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Источник:

fajne gotowanie

Бисквит – нежный, воздушный десерт, который любят практически все. Когда к этому сладкому шедевру добавляют ароматные яблоки, результат получается невероятно вкусным.

Если вы ищете идеальный способ использования свежих яблок и хотите порадовать себя и близких невероятным лакомством, то приготовление яблочного бисквита – именно то, что вам нужно.

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Рецепт яблочного бисквита

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6
Ингредиенты:
6 яиц;
– 450 грамм муки;
– 150 грамм сахара;
– 1 килограмм яблок.

Приготовление:

  • Яблоки очистите от кожуры, удалите семена, нарежьте небольшими кусочками, смешайте с 50 граммами сахара и корицей.
  • Отделите белки от желтков.
  • Белки взбейте до крепкой пены, в конце постепенно добавить 1 желток.
  • Выключите миксер, добавьте муку, смешанную с разрыхлителем (в 3 приема) и аккуратно перемешайте тесто ложкой.
  • Добавьте в смесь ранее подготовленные яблоки и перемешайте.
  • Выложите в форму и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 60 минут.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська