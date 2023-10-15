Яблочный компот не только очень вкусный – его так легко готовить! Только несколько ингредиентов – и невероятный напиток уже на вашем столе.

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Рецепт яблочного компота

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Хорошо вымойте яблоки, удалите сердцевину и семена.
  • Нарежьте яблоки на маленькие кусочки либо кубики.
  • В большую кастрюлю налейте 1 л воды и поставьте на средний огонь.
  • Добавьте сахар, гвоздики и корицу и дайте немного прокипеть, периодически помешивая, пока сахар полностью растворится.
  • Положите нарезанные яблоки в сироп и убавьте огонь.
  • Дайте компоту вариться на умеренном огне около 15 – 20 минут или пока яблоки станут мягкими, а вкус компота насыщенным.
  • Выньте компот из огня и добавьте сок половины лимона. Это придаст свежесть и аромат.
  • Дайте компоту остыть до комнатной температуры, а затем поставьте его в холодильник для подачи охлажденным.