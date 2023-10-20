Если вы ищете идеальный способ использования свежих яблок и хотите порадовать себя и близких невероятным лакомством, то приготовление яблочного бисквита – именно то, что вам нужно.
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Рецепт яблочного бисквита
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры, удалите семена, нарежьте небольшими кусочками, смешайте с 50 граммами сахара и корицей.
- Отделите белки от желтков.
- Белки взбейте до крепкой пены, в конце постепенно добавить 1 желток.
- Выключите миксер, добавьте муку, смешанную с разрыхлителем (в 3 приема) и аккуратно перемешайте тесто ложкой.
- Добавьте в смесь ранее подготовленные яблоки и перемешайте.
- Выложите в форму и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 60 минут.