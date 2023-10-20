Якщо ви шукаєте ідеальний спосіб використання свіжих яблук та бажаєте потішити себе і близьких неймовірним ласощами, то приготування яблучного бісквіта – саме те, що вам потрібно.
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Рецепт яблучного бісквіта
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння, наріжте невеликими шматочками, змішайте з 50 грамів цукру і корицею.
- Відокремте білки від жовтків.
- Білки збийте до міцної піни, в кінці поступово додати 1 жовток.
- Вимкніть міксер, додайте борошно, змішане з розпушувачем (в 3 прийоми) і акуратно перемішайте тісто ложкою.
- Додайте в суміш раніше підготовлені яблука і перемішайте.
- Викладіть у форму і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 60 хвилин.