Якщо ви шукаєте ідеальний спосіб використання свіжих яблук та бажаєте потішити себе і близьких неймовірним ласощами, то приготування яблучного бісквіта – саме те, що вам потрібно.

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Рецепт яблучного бісквіта

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  • Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння, наріжте невеликими шматочками, змішайте з 50 грамів цукру і корицею.
  • Відокремте білки від жовтків.
  • Білки збийте до міцної піни, в кінці поступово додати 1 жовток.
  • Вимкніть міксер, додайте борошно, змішане з розпушувачем (в 3 прийоми) і акуратно перемішайте тісто ложкою.
  • Додайте в суміш раніше підготовлені яблука і перемішайте.
  • Викладіть у форму і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 60 хвилин.