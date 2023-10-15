Яблучний компот не лише надзвичайно смачний – його так легко готувати! Лише кілька інгредієнтів – і неймовірний напій вже на вашому столі.

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Рецепт яблучного компоту

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Добре вимийте яблука, видаліть серцевину та насіння.
  • Наріжте яблука на невеликі шматочки або кубики.
  • У велику каструлю налийте 1 літр води та поставте на середній вогонь.
  • Додайте цукор, гвоздики і корицю і дайте трішки прокипіти, періодично помішуючи, доки цукор повністю розчиниться.
  • Покладіть нарізані яблука в сироп і зменшіть вогонь.
  • Дайте компоту варитися на помірному вогні близько 15 – 20 хвилин або доки яблука стануть м'якими, а смак компоту насиченим.
  • Вийміть компот з вогню і додайте сік половини лимона. Це додасть свіжості та аромату.
  • Дайте компоту охолонути до кімнатної температури, а потім поставте його в холодильник для подачі охолодженим.