Яблучний компот не лише надзвичайно смачний – його так легко готувати! Лише кілька інгредієнтів – і неймовірний напій вже на вашому столі.

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Рецепт яблучного компоту

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 – 8 середніх яблук;

– 4 – 6 столових ложок цукру (або до смаку);

– 1 літр води;

– 2 – 3 гвоздики;

– 1 паличка кориці;

– сік половини лимона.

Приготування:

Добре вимийте яблука, видаліть серцевину та насіння.

Наріжте яблука на невеликі шматочки або кубики.

У велику каструлю налийте 1 літр води та поставте на середній вогонь.

Додайте цукор, гвоздики і корицю і дайте трішки прокипіти, періодично помішуючи, доки цукор повністю розчиниться.

Покладіть нарізані яблука в сироп і зменшіть вогонь.

Дайте компоту варитися на помірному вогні близько 15 – 20 хвилин або доки яблука стануть м'якими, а смак компоту насиченим.

Вийміть компот з вогню і додайте сік половини лимона. Це додасть свіжості та аромату.

Дайте компоту охолонути до кімнатної температури, а потім поставте його в холодильник для подачі охолодженим.

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