Не только из перца или помидоров: видеорецепт аджики из кабачков: видеорецепт
2 июля 2024, 21:35Читати новину українською
Источник:Канал ВО
Такая закрутка, точно не задержится в вашей кладовой. Ее можно добавлять к мясу или картофелю. Больше не придется покупать соус в магазине!
Аджика – абхазская и грузинская острая ароматная консервация в виде соуса. Чаще всего ее готовят из красного перца, чеснока и пряных трав. Однако вариант с кабачками также прекрасно подойдет.
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Аджика из кабачков
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 2 килограмма кабачков;
– 200 грамм болгарского перца;
– 200 грамм моркови;
– 1 килограмм помидоров;
– 1 – 2 головки чеснока;
– 1 – 3 чайные ложки молотого горького перца или 0,5 – 1 штука свежего горького перца;
– 140 грамм томатной пасты;
– 120 грамм растительного масла (без запаха);
– 100 грамм сахара;
– 1 – 1,5 столовой ложки каменной соли;
– 80 миллилитров уксуса 9%.
Приготовление:
- Кабачки помойте и почистите.
- Если плоды старые обязательно надо достать семена.
- Все овощи кроме чеснока пропустите через мясорубку и выложите в кастрюлю.
- Готовьте овощи до кипения. Постоянно помешивайте.
- После того, как масса закипела уменьшите огонь.
- Готовьте еще 25 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте масло и томатную пасту, молотый перец, сахар и все тщательно перемешайте.
- Также добавьте соль и снова перемешайте и продолжайте готовить еще 10 минут.
- Добавьте измельченный чеснок уксус и снова перемешайте. Готовьте еще 10 минут.
- Горячую аджику разложите в чистые стерилизованные банки.
- И закройте стерилизованными крышками.