Аджика – абхазская и грузинская острая ароматная консервация в виде соуса. Чаще всего ее готовят из красного перца, чеснока и пряных трав. Однако вариант с кабачками также прекрасно подойдет.

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Аджика из кабачков

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– 200 грамм болгарского перца;

– 200 грамм моркови;

– 1 килограмм помидоров;

– 1 – 2 головки чеснока;

– 1 – 3 чайные ложки молотого горького перца или 0,5 – 1 штука свежего горького перца;

– 140 грамм томатной пасты;

– 120 грамм растительного масла (без запаха);

– 100 грамм сахара;

– 1 – 1,5 столовой ложки каменной соли;

– 80 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление:

Кабачки помойте и почистите. Если плоды старые обязательно надо достать семена. Все овощи кроме чеснока пропустите через мясорубку и выложите в кастрюлю. Готовьте овощи до кипения. Постоянно помешивайте. После того, как масса закипела уменьшите огонь. Готовьте еще 25 минут, постоянно помешивая. Добавьте масло и томатную пасту, молотый перец, сахар и все тщательно перемешайте. Также добавьте соль и снова перемешайте и продолжайте готовить еще 10 минут. Добавьте измельченный чеснок уксус и снова перемешайте. Готовьте еще 10 минут. Горячую аджику разложите в чистые стерилизованные банки. И закройте стерилизованными крышками.

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