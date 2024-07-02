Аджика – абхазская и грузинская острая ароматная консервация в виде соуса. Чаще всего ее готовят из красного перца, чеснока и пряных трав. Однако вариант с кабачками также прекрасно подойдет.

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Аджика из кабачков

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и почистите.
  2. Если плоды старые обязательно надо достать семена.
  3. Все овощи кроме чеснока пропустите через мясорубку и выложите в кастрюлю.
  4. Готовьте овощи до кипения. Постоянно помешивайте.
  5. После того, как масса закипела уменьшите огонь.
  6. Готовьте еще 25 минут, постоянно помешивая.
  7. Добавьте масло и томатную пасту, молотый перец, сахар и все тщательно перемешайте.
  8. Также добавьте соль и снова перемешайте и продолжайте готовить еще 10 минут.
  9. Добавьте измельченный чеснок уксус и снова перемешайте. Готовьте еще 10 минут.
  10. Горячую аджику разложите в чистые стерилизованные банки.
  11. И закройте стерилизованными крышками.