Аджика – абхазька та грузинська гостра ароматна консервація у вигляді соусу. Найчастіше її готують з червоного перцю, часнику та пряних трав. Проте варіант із кабачками також чудово смакуватиме.

Не пропустіть Не всі скажуть правильно: чи варто мити малину

Аджика з кабачків

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Кабачки помийте та почистіть.
  2. Якщо плоди старі обов'язково треба дістати насіння.
  3. Всі овочі окрім часнику пропустіть через м'ясорубку та викладіть у каструлю.
  4. Готуйте овочі до кипіння. Постійно помішуйте.
  5. Після того, як маса закипіла зменшіть вогонь.
  6. Готуйте ще 25 хвилин, постійно помішуючи.
  7. Додайте олію та томатну пасту, мелений перець, цукор і все ретельно перемішайте.
  8. Також додайте сіль та знову перемішайте і продовжуйте готувати ще 10 хвилин.
  9. Додайте подрібнений часник оцет та знову перемішайте. Готуйте ще 10 хвилин.
  10. Гарячу аджику розкладіть у чисті стерилізовані банки.
  11. І закрийте стерилізованими кришками.