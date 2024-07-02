Аджика – абхазька та грузинська гостра ароматна консервація у вигляді соусу. Найчастіше її готують з червоного перцю, часнику та пряних трав. Проте варіант із кабачками також чудово смакуватиме.

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Аджика з кабачків

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 200 грамів болгарського перцю;

– 200 грамів моркви;

– 1 кілограм помідорів;

– 1 – 2 головки часнику;

– 1 – 3 чайні ложки меленого гіркого перцю або 0,5 – 1 штука свіжого гіркого перцю;

– 140 грамів томатної пасти;

– 120 грамів рослинної олії (без запаху);

– 100 грамів цукру;

– 1 – 1,5 столової ложки кам'яної солі;

– 80 мілілітрів оцту 9%.

Приготування:

Кабачки помийте та почистіть. Якщо плоди старі обов'язково треба дістати насіння. Всі овочі окрім часнику пропустіть через м'ясорубку та викладіть у каструлю. Готуйте овочі до кипіння. Постійно помішуйте. Після того, як маса закипіла зменшіть вогонь. Готуйте ще 25 хвилин, постійно помішуючи. Додайте олію та томатну пасту, мелений перець, цукор і все ретельно перемішайте. Також додайте сіль та знову перемішайте і продовжуйте готувати ще 10 хвилин. Додайте подрібнений часник оцет та знову перемішайте. Готуйте ще 10 хвилин. Гарячу аджику розкладіть у чисті стерилізовані банки. І закрийте стерилізованими кришками.

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