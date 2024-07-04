Такое варенье имеет замечательный вкус и является прекрасным дополнением к хлебу и десертам. Оно получается очень аппетитным, с кисло-сладким вкусом.

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Варенье из кабачков

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– 2 кислых желе (лимон, апельсин, крыжовник);

– 2 чайные ложки лимонной кислоты;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 2 стакана сахара.

Приготовление:

Кабачки помойте, почистите от кожуры, удалите семена, а мякоть нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке. Сбрызните кабачки лимонной кислотой и отставьте на час, затем слейте лишний сок и выложите овощи в кастрюлю. Тушите на медленном огне, пока они не начнут распадаться, затем добавьте сахар, ванильный сахар и желе. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и желе. Разлейте в чистые банки, плотно закройте и охладите вверх дном.

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