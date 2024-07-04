Такое варенье имеет замечательный вкус и является прекрасным дополнением к хлебу и десертам. Оно получается очень аппетитным, с кисло-сладким вкусом.

К теме Ленивый метод приготовления: рецепт варенья из абрикосов

Варенье из кабачков

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Как приготовить варенье из кабачковТакая вкуснятина / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, почистите от кожуры, удалите семена, а мякоть нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке. Сбрызните кабачки лимонной кислотой и отставьте на час, затем слейте лишний сок и выложите овощи в кастрюлю.
  2. Тушите на медленном огне, пока они не начнут распадаться, затем добавьте сахар, ванильный сахар и желе.
  3. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и желе. Разлейте в чистые банки, плотно закройте и охладите вверх дном.