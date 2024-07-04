Таке варення має чудовий смак і є прекрасним доповненням до хліба та десертів. Воно виходить дуже апетитним, з кисло-солодким смаком.
До теми Лінивий метод приготування: рецепт варення з абрикосів
Варення з кабачків
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Така смакота / Фото unsplash
Приготування:
- Кабачки помийте, почистіть від шкірки, видаліть насіння, а м'якоть наріжте дрібними кубиками або натріть на крупній тертці. Збризніть кабачки лимонною кислотою і відставте на годину, потім злийте зайвий сік і викладіть овочі в каструлю.
- Тушкуйте на повільному вогні, поки вони не почнуть розпадатися, потім додайте цукор, ванільний цукор і желе.
- Ретельно перемішайте до повного розчинення цукру і желе. Розлийте в чисті банки, щільно закрийте та охолодіть догори дном.