Такое варенье имеет яркий цвет и насыщенный вкус, что делает его прекрасным дополнением к чаю, выпечки. Готовить джем легко, и этот процесс приносит настоящее удовольствие, ведь результатом становится вкусный продукт.

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Варенье из смородины

Время: 1 часа

1 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свежей смородины;

– 1 килограмм сахара;

– 200 миллилитров воды.

Приготовление:

Смородину помойте и обсушите. Удалите веточки и листочки. Теперь беремся за сироп. В большой кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте смородину к сиропу и снова доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на среднем огне, помешивая, около 20 – 30 минут, пока варенье не станет густым. Капните немного варенья на холодную тарелку. Если капля не растекается, варенье готово. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закройте крышками. Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните в прохладном темном месте.

Такая вкуснятина: готовим киевское сухое киевское варенье из клубники.