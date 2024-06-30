Такое варенье имеет яркий цвет и насыщенный вкус, что делает его прекрасным дополнением к чаю, выпечки. Готовить джем легко, и этот процесс приносит настоящее удовольствие, ведь результатом становится вкусный продукт.

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Варенье из смородины

  • Время: 1 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смородину помойте и обсушите. Удалите веточки и листочки.
  2. Теперь беремся за сироп.
  3. В большой кастрюле смешайте сахар и воду.
  4. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
  5. Добавьте смородину к сиропу и снова доведите до кипения.
  6. Уменьшите огонь и варите на среднем огне, помешивая, около 20 – 30 минут, пока варенье не станет густым.
  7. Капните немного варенья на холодную тарелку. Если капля не растекается, варенье готово.
  8. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закройте крышками.
  9. Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните в прохладном темном месте.