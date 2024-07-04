Никто не угадает, из чего оно приготовлено: рецепт варенья из кабачков
4 июля 2024, 13:50Читати новину українською
Источник:Beszamel
Кабачки – универсальные овощи, которые имеют мягкий вкус. Особая консистенция делает его пригодным для приготовления любых закруток.
Такое варенье имеет замечательный вкус и является прекрасным дополнением к хлебу и десертам. Оно получается очень аппетитным, с кисло-сладким вкусом.
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Варенье из кабачков
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 килограмма кабачков;
– 2 кислых желе (лимон, апельсин, крыжовник);
– 2 чайные ложки лимонной кислоты;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 2 стакана сахара.
Приготовление:
- Кабачки помойте, почистите от кожуры, удалите семена, а мякоть нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке. Сбрызните кабачки лимонной кислотой и отставьте на час, затем слейте лишний сок и выложите овощи в кастрюлю.
- Тушите на медленном огне, пока они не начнут распадаться, затем добавьте сахар, ванильный сахар и желе.
- Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и желе. Разлейте в чистые банки, плотно закройте и охладите вверх дном.