Простые, бюджетные, но очень вкусные: лучшие рецепты блюд из картофеля от Эктора Хименеса-Браво
17 января 2024, 13:28Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Картофель – универсальный овощ, который одинаково вкусен вареным, печеным или жареным. Известный повар Эктор Хименес-Браво поделился своими лучшими рецептами из картофеля.
Все эти блюда – простые и бюджетные. В частности, вы узнаете, как правильно приготовить картофель по-крестьянски.
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Картофель по-крестьянски
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 0,5 килограмма картофеля;
– 1 чайная ложка соли;
– 50 граммов крахмала;
– 0,5 чайной ложки красного перца;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– подсолнечное масло.
Приготовление:
- Картошку нарежьте слайсами, всыпьте соль и залейте крутым кипятком. Оставьте на 20 минут.
- К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.
- С картофеля слейте воду и обваляйте ее в смеси из крахмала и специй.
- Выложите на противень, застеленный фольгой, и полейте маслом.
- Запекайте 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.
Картофельное пюре с чесноком
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 500 граммов картофеля;
– 50 граммов масла;
– 50 миллилитров молока;
– 1 головка запеченного чеснока;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов зелени.
Приготовление:
- Отварной картофель выжмите через пресс, а затем протрите через сито.
- Переложите в сотейник и варите на малом огне, добавляя сливочное и растительное масло и помешивая.
- Снимите с огня, добавьте молоко и перемешайте.
- Добавьте запеченный чеснок и измельченную зелень. Еще раз перемешайте.
Мини-драники с мясом и сметаной
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 500 граммов картофеля;
– 200 граммов фарша;
– 20 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 10 граммов чеснока;
– 3 грамма соли;
– 50 миллилитров подсолнечного масла;
– 70 граммов сметаны;
– 20 граммов зелени.
Приготовление:
- Картофель натрите, тщательно промойте от крахмала и просушите бумажными полотенцами.
- Смешайте картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль.
- Сковороду с маслом разогрейте и пожарьте драники на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны.
- Смешайте сметану с укропом. Подавайте драники с соусом.
Сырный картофель
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов отварного картофеля;
– 50 граммов моцареллы;
– 3 грамма соли;
– 30 граммов крахмала;
– 5 граммов сахара;
– подсолнечное масло.
Приготовление:
- Картошку продавите через пресс. Добавьте соль, сахар, крахмал, смешайте и разделите на 4 части.
- Сформируйте шарики, прижмите руками с обеих сторон и положите внутрь сыр.
- Заверните моцареллу картофелем, сделайте картофельные шайбочки и обжарьте на растительном масле с двух сторон.