По его словам, каким бы простым ни был жареный картофель, есть несколько маленьких, но важных деталей, которые его улучшат. В частности, ломтики нужно укладывать одним ровным слоем, но оставлять между ними небольшие промежутки.

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Рецепт запеченного картофеля от Джейми Оливера

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма картофеля;

– 4 столовые ложки масла;

– оливковое масло;

– 1 головка чеснока;

– 15 граммов свежего шалфея.

Приготовление:

Почистите картофель и положите, не разрезая, в кипящую подсоленную воду. Варите его в течение 15 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте высохнуть в течение двух минут. Аккуратно встряхните дуршлаг несколько раз, чтобы края картофеля стали шероховатыми. Этот шаг обеспечит хрустящую корочку снаружи. Положите масло и одну столовую ложку оливкового масла на самый большой противень. Добавьте картошку, щедрую щепотку морской соли и черного перца. Перемешайте, чтобы картофель покрылся растительным маслом и приправами. Накройте картофель крышкой и оставьте на ночь в холодильнике. На следующий день разогрейте духовку до 180 градусов. Измельчите зубчики чеснока и добавьте на противень. Запекайте картофель в течение часа или пока он не станет хрустящим и золотистым. Достаньте противень из духовки, осторожно раздавите каждую картофелину до половины с помощью пестика. Сбрызните листья шалфея маслом, чтобы придать им еще большую хрусткость. Посыпьте картофель шалфеем и запекайте еще 20 – 25 минут до золотистого цвета. Подавайте с любимым соусом, жареным мясом или овощами.

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