Секрет этого жульена заключается в том, что при приготовлении следует использовать именно сливки. Ведь сметана никогда не даст настолько нежного вкуса.

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Жюльен с грибами и курицей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Куриное филе промойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до полуготовности.
  2. Лук измельчите, добавьте к курице и жарьте еще 3 – 4 минуты. Шампиньоны нарежьте большими кусками и тоже выложите на сковороду.
  3. После испарения влаги из грибов посолите, поперчите и готовьте еще 5 – 7 минут до золотистого цвета.
  4. Далее добавьте сливки и прогрейте. Натрите сыр, посыпьте им жульен, накройте крышкой и выключите огонь.
  5. Когда сыр расплавится, блюдо можно подавать на стол.