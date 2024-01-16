Секрет этого жульена заключается в том, что при приготовлении следует использовать именно сливки. Ведь сметана никогда не даст настолько нежного вкуса.
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Жюльен с грибами и курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриное филе промойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до полуготовности.
- Лук измельчите, добавьте к курице и жарьте еще 3 – 4 минуты. Шампиньоны нарежьте большими кусками и тоже выложите на сковороду.
- После испарения влаги из грибов посолите, поперчите и готовьте еще 5 – 7 минут до золотистого цвета.
- Далее добавьте сливки и прогрейте. Натрите сыр, посыпьте им жульен, накройте крышкой и выключите огонь.
- Когда сыр расплавится, блюдо можно подавать на стол.