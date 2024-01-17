Все эти блюда – простые и бюджетные. В частности, вы узнаете, как правильно приготовить картофель по-крестьянски.
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Картофель по-крестьянски
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Картошку нарежьте слайсами, всыпьте соль и залейте крутым кипятком. Оставьте на 20 минут.
- К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.
- С картофеля слейте воду и обваляйте ее в смеси из крахмала и специй.
- Выложите на противень, застеленный фольгой, и полейте маслом.
- Запекайте 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.
Картофельное пюре с чесноком
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Отварной картофель выжмите через пресс, а затем протрите через сито.
- Переложите в сотейник и варите на малом огне, добавляя сливочное и растительное масло и помешивая.
- Снимите с огня, добавьте молоко и перемешайте.
- Добавьте запеченный чеснок и измельченную зелень. Еще раз перемешайте.
Мини-драники с мясом и сметаной
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Картофель натрите, тщательно промойте от крахмала и просушите бумажными полотенцами.
- Смешайте картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль.
- Сковороду с маслом разогрейте и пожарьте драники на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны.
- Смешайте сметану с укропом. Подавайте драники с соусом.
Сырный картофель
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Картошку продавите через пресс. Добавьте соль, сахар, крахмал, смешайте и разделите на 4 части.
- Сформируйте шарики, прижмите руками с обеих сторон и положите внутрь сыр.
- Заверните моцареллу картофелем, сделайте картофельные шайбочки и обжарьте на растительном масле с двух сторон.