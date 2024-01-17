Все эти блюда – простые и бюджетные. В частности, вы узнаете, как правильно приготовить картофель по-крестьянски.

Стоит попробовать Замените только 1 ингредиент и станет в 10 раз вкуснее: как сделать жульен на сковороде

Картофель по-крестьянски

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Картошку нарежьте слайсами, всыпьте соль и залейте крутым кипятком. Оставьте на 20 минут.
  2. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.
  3. С картофеля слейте воду и обваляйте ее в смеси из крахмала и специй.
  4. Выложите на противень, застеленный фольгой, и полейте маслом.
  5. Запекайте 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Картофельное пюре с чесноком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Отварной картофель выжмите через пресс, а затем протрите через сито.
  2. Переложите в сотейник и варите на малом огне, добавляя сливочное и растительное масло и помешивая.
  3. Снимите с огня, добавьте молоко и перемешайте.
  4. Добавьте запеченный чеснок и измельченную зелень. Еще раз перемешайте.

Мини-драники с мясом и сметаной

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Картофель натрите, тщательно промойте от крахмала и просушите бумажными полотенцами.
  2. Смешайте картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль.
  3. Сковороду с маслом разогрейте и пожарьте драники на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны.
  4. Смешайте сметану с укропом. Подавайте драники с соусом.

Сырный картофель

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Картошку продавите через пресс. Добавьте соль, сахар, крахмал, смешайте и разделите на 4 части.
  2. Сформируйте шарики, прижмите руками с обеих сторон и положите внутрь сыр.
  3. Заверните моцареллу картофелем, сделайте картофельные шайбочки и обжарьте на растительном масле с двух сторон.