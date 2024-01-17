Все эти блюда – простые и бюджетные. В частности, вы узнаете, как правильно приготовить картофель по-крестьянски.

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Картофель по-крестьянски

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 0,5 килограмма картофеля;

– 1 чайная ложка соли;

– 50 граммов крахмала;

– 0,5 чайной ложки красного перца;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– подсолнечное масло.

Приготовление:

Картошку нарежьте слайсами, всыпьте соль и залейте крутым кипятком. Оставьте на 20 минут. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли. С картофеля слейте воду и обваляйте ее в смеси из крахмала и специй. Выложите на противень, застеленный фольгой, и полейте маслом. Запекайте 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Картофельное пюре с чесноком

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 50 граммов масла;

– 50 миллилитров молока;

– 1 головка запеченного чеснока;

– 20 миллилитров растительного масла;

– 10 граммов зелени.

Приготовление:

Отварной картофель выжмите через пресс, а затем протрите через сито. Переложите в сотейник и варите на малом огне, добавляя сливочное и растительное масло и помешивая. Снимите с огня, добавьте молоко и перемешайте. Добавьте запеченный чеснок и измельченную зелень. Еще раз перемешайте.

Мини-драники с мясом и сметаной

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 200 граммов фарша;

– 20 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 10 граммов чеснока;

– 3 грамма соли;

– 50 миллилитров подсолнечного масла;

– 70 граммов сметаны;

– 20 граммов зелени.

Приготовление:

Картофель натрите, тщательно промойте от крахмала и просушите бумажными полотенцами. Смешайте картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль. Сковороду с маслом разогрейте и пожарьте драники на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны. Смешайте сметану с укропом. Подавайте драники с соусом.

Сырный картофель

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов отварного картофеля;

– 50 граммов моцареллы;

– 3 грамма соли;

– 30 граммов крахмала;

– 5 граммов сахара;

– подсолнечное масло.

Приготовление:

Картошку продавите через пресс. Добавьте соль, сахар, крахмал, смешайте и разделите на 4 части. Сформируйте шарики, прижмите руками с обеих сторон и положите внутрь сыр. Заверните моцареллу картофелем, сделайте картофельные шайбочки и обжарьте на растительном масле с двух сторон.

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