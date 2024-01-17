Усі ці страви – прості та бюджетні. Зокрема, ви дізнаєтеся, як правильно приготувати картоплю по-селянськи.

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Картопля по-селянськи

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Картоплю наріжте слайсами, всипте сіль та залийте окропом. Залиште на 20 хвилин.
  2. До крохмалю додайте спеції й другу ложку солі.
  3. З картоплі злийте воду та обваляйте її в суміші з крохмалю та спецій.
  4. Викладіть на деко, застелене фольгою, та полийте олією.
  5. Запікайте 25 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.

Картопляне пюре з часником

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Відварену картоплю вичавіть через прес, а потім протріть через сито.
  2. Перекладіть у сотейник і варіть на малому вогні, додаючи масло й олію та помішуючи.
  3. Зніміть з вогню, додайте молоко і перемішайте.
  4. Додайте запечений часник та подрібнену зелень. Ще раз перемішайте.

Міні-деруни з м'ясом та сметаною

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Картоплю натріть, ретельно промийте від крохмалю та просушіть паперовими рушниками.
  2. Змішайте картоплю, яйце, фарш, борошно, тертий часник і сіль.
  3. Пательню з олією розігрійте та посмажте деруни на середньому вогні до золотистої скоринки з кожної сторони.
  4. Змішайте сметану з кропом. Подавайте деруни з соусом.

Сирна картопля

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Картоплю продавіть через прес. Додайте сіль, цукор, крохмаль, змішайте та розділіть на 4 частини.
  2. Сформуйте кульки, притисніть руками з обох сторін та покладіть всередину сир.
  3. Загорніть моцарелу картоплею, зробіть картопляні шайбочки та обсмажте на олії з двох сторін.