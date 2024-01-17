Усі ці страви – прості та бюджетні. Зокрема, ви дізнаєтеся, як правильно приготувати картоплю по-селянськи.
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Картопля по-селянськи
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Картоплю наріжте слайсами, всипте сіль та залийте окропом. Залиште на 20 хвилин.
- До крохмалю додайте спеції й другу ложку солі.
- З картоплі злийте воду та обваляйте її в суміші з крохмалю та спецій.
- Викладіть на деко, застелене фольгою, та полийте олією.
- Запікайте 25 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.
Картопляне пюре з часником
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Відварену картоплю вичавіть через прес, а потім протріть через сито.
- Перекладіть у сотейник і варіть на малому вогні, додаючи масло й олію та помішуючи.
- Зніміть з вогню, додайте молоко і перемішайте.
- Додайте запечений часник та подрібнену зелень. Ще раз перемішайте.
Міні-деруни з м'ясом та сметаною
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Картоплю натріть, ретельно промийте від крохмалю та просушіть паперовими рушниками.
- Змішайте картоплю, яйце, фарш, борошно, тертий часник і сіль.
- Пательню з олією розігрійте та посмажте деруни на середньому вогні до золотистої скоринки з кожної сторони.
- Змішайте сметану з кропом. Подавайте деруни з соусом.
Сирна картопля
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Картоплю продавіть через прес. Додайте сіль, цукор, крохмаль, змішайте та розділіть на 4 частини.
- Сформуйте кульки, притисніть руками з обох сторін та покладіть всередину сир.
- Загорніть моцарелу картоплею, зробіть картопляні шайбочки та обсмажте на олії з двох сторін.