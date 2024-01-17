Усі ці страви – прості та бюджетні. Зокрема, ви дізнаєтеся, як правильно приготувати картоплю по-селянськи.

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Картопля по-селянськи

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 0,5 кілограма картоплі;

– 1 чайна ложка солі;

– 50 грамів крохмалю;

– 0,5 чайної ложки червоного перцю;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– олія.

Приготування:

Картоплю наріжте слайсами, всипте сіль та залийте окропом. Залиште на 20 хвилин. До крохмалю додайте спеції й другу ложку солі. З картоплі злийте воду та обваляйте її в суміші з крохмалю та спецій. Викладіть на деко, застелене фольгою, та полийте олією. Запікайте 25 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.

Картопляне пюре з часником

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 50 грамів масла;

– 50 мілілітрів молока;

– 1 голівка запеченого часнику;

– 20 мілілітрів олії;

– 10 грамів зелені.

Приготування:

Відварену картоплю вичавіть через прес, а потім протріть через сито. Перекладіть у сотейник і варіть на малому вогні, додаючи масло й олію та помішуючи. Зніміть з вогню, додайте молоко і перемішайте. Додайте запечений часник та подрібнену зелень. Ще раз перемішайте.

Міні-деруни з м'ясом та сметаною

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 200 грамів фаршу;

– 20 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 10 грамів часнику;

– 3 грами солі;

– 50 мілілітрів олії;

– 70 грамів сметани;

– 20 грамів зелені.

Приготування:

Картоплю натріть, ретельно промийте від крохмалю та просушіть паперовими рушниками. Змішайте картоплю, яйце, фарш, борошно, тертий часник і сіль. Пательню з олією розігрійте та посмажте деруни на середньому вогні до золотистої скоринки з кожної сторони. Змішайте сметану з кропом. Подавайте деруни з соусом.

Сирна картопля

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів відвареної картоплі;

– 50 грамів моцарели;

– 3 грами солі;

– 30 грамів крохмалю;

– 5 грамів цукру;

– олія.

Приготування:

Картоплю продавіть через прес. Додайте сіль, цукор, крохмаль, змішайте та розділіть на 4 частини. Сформуйте кульки, притисніть руками з обох сторін та покладіть всередину сир. Загорніть моцарелу картоплею, зробіть картопляні шайбочки та обсмажте на олії з двох сторін.

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