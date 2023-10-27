Существует много блюд из картофеля, но это, пожалуй, самое популярное. Что может быть вкуснее хрустящей снаружи и нежной внутри жареной картошки да еще и с овощами? Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

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Рецепт жареного картофеля с овощами

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 8 средних картофелин;

– 3 больших луковицы;

– 1 сладкий перец;

– 1 большой помидор;

– 3 зубчика чеснока;

– пучок петрушки;

– соль;

– черный и ароматный перцы;

– 300 граммов подбрюшины или масло.

Приготовление:

Подготовьте большую сковороду для жарки: около 28 сантиметров в диаметре.

Подбрюшину нарезаем мелко и выжариваем в шкварки. Откладываем ее отдельно, а на образовавшемся жире начинаем жарить картофель. Предварительно ее нарезаем полукольцами, толщиной где-то 4 миллиметра.

Не переворачиваем пока картофель не обжарится с одной стороны. Снова жду пока не обжаримся и только потом листаем.

Когда таким образом поджаривается уже где-то большая часть картофеля, сразу после перегорания добавляем очень тоненько нарезанный лук соломкой. Наверх солим и перчим, закрываем крышкой, убавляем огонь.

Тушим картофель иногда перемешивая, на медленном огне минут 12 – 15, так чтобы лук приготовился, поджарился и почти "растворился".

На этом этапе, возможно, иногда нужно добавить еще масла и проверять на вкус по соли.

Когда все уже готово, добавляем на верх картофеля мелко нарезанный сладкий перец и помидор. Снова накрываю крышкой и немного тушим. Перемешиваем, добавляем рубленый чеснок и петрушку, отдельно отложенные шкварки.

Подаем с соленым огурцом и черным хлебом.

Приятного аппетита!

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