Существует много блюд из картофеля, но это, пожалуй, самое популярное. Что может быть вкуснее хрустящей снаружи и нежной внутри жареной картошки да еще и с овощами? Попробуйте и вы будете приятно удивлены.
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Рецепт жареного картофеля с овощами
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Подготовьте большую сковороду для жарки: около 28 сантиметров в диаметре.
- Подбрюшину нарезаем мелко и выжариваем в шкварки. Откладываем ее отдельно, а на образовавшемся жире начинаем жарить картофель. Предварительно ее нарезаем полукольцами, толщиной где-то 4 миллиметра.
- Не переворачиваем пока картофель не обжарится с одной стороны. Снова жду пока не обжаримся и только потом листаем.
- Когда таким образом поджаривается уже где-то большая часть картофеля, сразу после перегорания добавляем очень тоненько нарезанный лук соломкой. Наверх солим и перчим, закрываем крышкой, убавляем огонь.
- Тушим картофель иногда перемешивая, на медленном огне минут 12 – 15, так чтобы лук приготовился, поджарился и почти "растворился".
- На этом этапе, возможно, иногда нужно добавить еще масла и проверять на вкус по соли.
- Когда все уже готово, добавляем на верх картофеля мелко нарезанный сладкий перец и помидор. Снова накрываю крышкой и немного тушим. Перемешиваем, добавляем рубленый чеснок и петрушку, отдельно отложенные шкварки.
- Подаем с соленым огурцом и черным хлебом.
Приятного аппетита!