Існує багато страв з картоплі, але ця, мабуть, найпопулярніша. Що може бути смачнішим за хрумку ззовні та ніжну всередині смажену картоплю та ще й з овочами? Спробуйте, і ви будете приємно здивовані.

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Рецепт смаженої картоплі з овочами

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Підготуйте велику сковорідку для смаження: близько 28 сантиметрів в діаметрі.
  • Підчеревину нарізаємо дрібненько і висмажуємо в шкварки. Відкладаємо її окремо, а на жирі, який утворився, починаємо смажити картоплю. Попередньо її нарізаємо напівкільцями, товщиною десь 4 міліметри.
  • Не перевертаємо доки картопля не обсмажиться з одного боку. Знов чекаю поки не обсмажиться і тільки потім перегортаємо.
  • Коли таким чином підсмажується вже десь більша частина картоплі, одразу після перегорання додаємо дуже тоненько нарізану соломкою цибулю. Наверх солимо і перчимо, закриваємо кришкою, зменшуємо вогонь.
  • Тушкуємо картоплю іноді перемішуючи, на повільному вогні хвилин 12 – 15, так щоб цибуля приготувалася, підсмажилась і майже "розчинилася".
  • На цьому етапі можливо іноді треба додати ще олії та перевіряти на смак по солі.
  • Коли все вже майже готово, додаємо на верх картоплі дрібно нарізаний солодкий перець та помідор. Знову накриваю кришкою і трішки тушкуємо. Перемішуємо, додаємо рублений часник та петрушку, шкварки, які відклали окремо.
  • Подаємо з солоним огірком та чорним хлібом.

Смачного!