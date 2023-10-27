Існує багато страв з картоплі, але ця, мабуть, найпопулярніша. Що може бути смачнішим за хрумку ззовні та ніжну всередині смажену картоплю та ще й з овочами? Спробуйте, і ви будете приємно здивовані.

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Рецепт смаженої картоплі з овочами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 8 середніх картоплин;

– 3 великих цибулини;

– 1 солодкий перець;

– 1 великий помідор;

– 3 зубчики часнику;

– пучок петрушки;

– сіль;

– чорний та духмяний перці;

– 300 грамів підчеревини, або олія.

Приготування:

Підготуйте велику сковорідку для смаження: близько 28 сантиметрів в діаметрі.

Підчеревину нарізаємо дрібненько і висмажуємо в шкварки. Відкладаємо її окремо, а на жирі, який утворився, починаємо смажити картоплю. Попередньо її нарізаємо напівкільцями, товщиною десь 4 міліметри.

Не перевертаємо доки картопля не обсмажиться з одного боку. Знов чекаю поки не обсмажиться і тільки потім перегортаємо.

Коли таким чином підсмажується вже десь більша частина картоплі, одразу після перегорання додаємо дуже тоненько нарізану соломкою цибулю. Наверх солимо і перчимо, закриваємо кришкою, зменшуємо вогонь.

Тушкуємо картоплю іноді перемішуючи, на повільному вогні хвилин 12 – 15, так щоб цибуля приготувалася, підсмажилась і майже "розчинилася".

На цьому етапі можливо іноді треба додати ще олії та перевіряти на смак по солі.

Коли все вже майже готово, додаємо на верх картоплі дрібно нарізаний солодкий перець та помідор. Знову накриваю кришкою і трішки тушкуємо. Перемішуємо, додаємо рублений часник та петрушку, шкварки, які відклали окремо.

Подаємо з солоним огірком та чорним хлібом.

Смачного!

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