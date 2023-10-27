Культовое блюдо, которое обожают все – готовим особый ужин из картофеля

Не знаете, чем удивить родных на обед или ужин? Воспользуйтесь рецептом из обычного картофеля, который точно удивит непревзойденным вкусом.

Существует много блюд из картофеля, но это, пожалуй, самое популярное. Что может быть вкуснее хрустящей снаружи и нежной внутри жареной картошки да еще и с овощами? Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

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Рецепт жареного картофеля с овощами

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 8 средних картофелин;– 3 больших луковицы;– 1 сладкий перец;– 1 большой помидор;– 3 зубчика чеснока;– пучок петрушки;– соль;– черный и ароматный перцы;– 300 граммов подбрюшины или масло.

Приготовление:

Подготовьте большую сковороду для жарки: около 28 сантиметров в диаметре.

Подбрюшину нарезаем мелко и выжариваем в шкварки. Откладываем ее отдельно, а на образовавшемся жире начинаем жарить картофель. Предварительно ее нарезаем полукольцами, толщиной где-то 4 миллиметра.

Не переворачиваем пока картофель не обжарится с одной стороны. Снова жду пока не обжаримся и только потом листаем.

Когда таким образом поджаривается уже где-то большая часть картофеля, сразу после перегорания добавляем очень тоненько нарезанный лук соломкой. Наверх солим и перчим, закрываем крышкой, убавляем огонь.

Тушим картофель иногда перемешивая, на медленном огне минут 12 – 15, так чтобы лук приготовился, поджарился и почти "растворился".

На этом этапе, возможно, иногда нужно добавить еще масла и проверять на вкус по соли.

Когда все уже готово, добавляем на верх картофеля мелко нарезанный сладкий перец и помидор. Снова накрываю крышкой и немного тушим. Перемешиваем, добавляем рубленый чеснок и петрушку, отдельно отложенные шкварки.

Подаем с соленым огурцом и черным хлебом.

Приятного аппетита!

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