24 канал подготовил три интересных и популярных рецепта из картофеля, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Среди них украинские картофельные зразы с начинкой из грибов, картофель по-шведски (хассельбек) и итальянские ньоки, чем-то похожие на наши полюшки.

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Рецепт ньоков

Ингредиенты:

– 450 граммов картофеля;

– 120 граммов муки;

– твердый сыр;

– яйцо;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель, почистите от кожуры и отварите до готовности в подсоленной воде.

Охладите готовый картофель, растолочьте пестиком и соедините с мукой.

Добавьте к тесту натертый сыр и яйцо – перемешайте до однородности. По вашему вкусу можно еще добавить специй.

Разделите тесто на маленькие клецки руками или ножом, сформуйте ньоки (палочки) и посыпайте мукой.

Отварите ньоки в кипящей подсоленной воде до готовности – 3 минуты достаточно.

Готовые ньоки смажьте сливочным маслом и подавайте на стол.

Рецепт картофеля хассельбек

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 20 граммов масла;

– соль;

– 100 граммов бекона;

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов пармезана;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно моем картофель, выкладываем его между двумя палочками для суши и нарезаем "гармошкой". Полим маслом и солим. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Нарезаем ломтиками бекон и жарим на сковороде.

Смешиваем яйца, пармезан и перец, добавляем 1-2 столовые ложки воды.

Картофель добавляем к бекону и заливаем соусом из яиц. Быстро перемешиваем.

Выкладываем блюдо на тарелку и подаем к столу.

Рецепт картофельных зраз

Ингредиенты для теста:

– 6 – 8 штук картофеля;

– соль;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 60 граммов картофельного бульона.

Для начинки:

– 300 граммов грибов;

– 1 луковица;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло;

– манка или сухари для панировки.

Приготовление:

Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.

Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить примерно 100 граммов. Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.

Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем вливаем небольшими порциями бульон и все тщательно перемешиваем.

Берем кусочек теста в руки, если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.

Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Добавляем соль и перец, перемешиваем.

Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения.

Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Мойте руки водой, после каждого сразу, так легче будет работать с тестом.

Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Дайте им остыть и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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