Закарпатские кифлики очень похожи на привычные для нас рогалики, но разница между ними есть. Кифлики готовят по особому рецепту теста – с белым сухим вином. Начинку можно выбирать любую, но вкуснее всего с абрикосовым домашним вареньем.
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Рецепт закарпатских кифликов
Время: 1 сутки
- Порции: 20 – 25 штук
Приготовление:
- Тесто замешиваем за день до приготовления кифликов.
- Муку просеиваем, делаем в ней выемку и туда вливаем растопленный маргарин, а по краям наливаем вино.
- Вымешиваем тесто до однородности, ставим его в пакет и оставляем в холодильнике на ночь.
- На следующий день раскатываем тесто, режем его на квадратики, выкладываем на каждый квадратик повидло и закручиваем.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем кифлики 15 – 20 минут.
- Готовую выпечку посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.
Приятного аппетита!