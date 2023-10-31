Закарпатские кифлики очень похожи на привычные для нас рогалики, но разница между ними есть. Кифлики готовят по особому рецепту теста – с белым сухим вином. Начинку можно выбирать любую, но вкуснее всего с абрикосовым домашним вареньем.

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Рецепт закарпатских кифликов

Время: 1 сутки

Порции: 20 – 25 штук

Ингредиенты:

– 400 граммов маргарина или масла;

– 400 граммов муки;

– 150 граммов белого сухого вина;

– абрикосовое варенье для начинки.

Приготовление:

Тесто замешиваем за день до приготовления кифликов.

Муку просеиваем, делаем в ней выемку и туда вливаем растопленный маргарин, а по краям наливаем вино.

Вымешиваем тесто до однородности, ставим его в пакет и оставляем в холодильнике на ночь.

На следующий день раскатываем тесто, режем его на квадратики, выкладываем на каждый квадратик повидло и закручиваем.

Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем кифлики 15 – 20 минут.

Готовую выпечку посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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