24 канал підготував три цікаві та популярні рецепти з картоплі, які ви точно захочете повторити ще і ще. Серед них українські картопляні зрази з начинкою з грибів, картопля по-шведськи (хассельбек) та італійські ньоки, які чимось схожі на наші палюшки.

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Рецепт ньоків

Інгредієнти:

– 450 грамів картоплі;

– 120 грамів борошна;

– твердий сир;

– яйце;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть до готовності у підсоленій воді.

Охолодіть готову картоплю, потовчіть товкачкою та з'єднайте з борошном.

Додайте до тіста натертий твердий сир та яйце – перемішайте до однорідності. На ваш смак можна ще додати спецій.

Розділіть тісто на маленькі галушки руками або ножем, сформуйте ньокі (палюшки) та притрусіть борошном.

Відваріть ньокі у киплячій підсоленій воді до готовності – 3 хвилин достатньо.

Готові ньокі змастіть вершковим маслом та подавайте до столу.

Рецепт картоплі хассельбек

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 20 грамів олії;

– сіль;

– 100 грамів бекону;

– 2 курячих яйця;

– 100 грамів пармезану;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно миємо картоплю, викладаємо її між двома паличками для суші та нарізаємо "гармошкою". Поливаємо олією та солимо. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Нарізаємо скибочками бекон та смажимо його на сковорідці.

Змішуємо яйця, пармезан та перець, додаємо 1 – 2 столових ложки води.

Картоплю додаємо до бекону, та заливаємо соусом з яєць. Швиденько перемішуємо.

Викладаємо страву на тарілку та подаємо до столу.

Рецепт картопляних зраз

Інгредієнти для тіста:

– 6 – 8 штук картоплі;

– сіль;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 60 грамів картопляного бульйону.

Для начинки:

– 300 грамів грибів;

– 1 цибулина;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія;

– манка або сухарі для панірування.

Приготування:

Очищуємо, нарізаємо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді.

З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 грамів. Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо.

Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо. Потім, вливаємо невеликими порціями бульйон і все ретельно перемішуємо.

Беремо шматочок тіста в руки, якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.

Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на сковорідці з невеликою кількістю олії. Додаємо сіль та перець, перемішуємо.

Знімаємо з плити та відставляємо до охолодження.

Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом.

Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки. Дайте охолонути їм та насолоджуйтесь.

Смачного!

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