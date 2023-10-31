То, от чего вы не сможете отказаться: три рецепта из картофеля на каждый день

31 октября 2023, 15:53
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Наверное, трудно найти человека, не любящего блюда из картофеля. Речь идет не просто о вареной или жареной. Чтобы немного разнообразить рацион, мы подготовили три рецепта особых блюд из этого продукта.

24 канал подготовил три интересных и популярных рецепта из картофеля, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Среди них украинские картофельные зразы с начинкой из грибов, картофель по-шведски (хассельбек) и итальянские ньоки, чем-то похожие на наши полюшки.

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Рецепт ньоков

Ингредиенты:
– 450 граммов картофеля;
– 120 граммов муки;
– твердый сыр;
– яйцо;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Тщательно вымойте картофель, почистите от кожуры и отварите до готовности в подсоленной воде.
  • Охладите готовый картофель, растолочьте пестиком и соедините с мукой.
  • Добавьте к тесту натертый сыр и яйцо – перемешайте до однородности. По вашему вкусу можно еще добавить специй.
  • Разделите тесто на маленькие клецки руками или ножом, сформуйте ньоки (палочки) и посыпайте мукой.
  • Отварите ньоки в кипящей подсоленной воде до готовности – 3 минуты достаточно.
  • Готовые ньоки смажьте сливочным маслом и подавайте на стол.

Рецепт картофеля хассельбек

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 20 граммов масла;
– соль;
– 100 граммов бекона;
– 2 куриных яйца;
– 100 граммов пармезана;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Тщательно моем картофель, выкладываем его между двумя палочками для суши и нарезаем "гармошкой". Полим маслом и солим. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  • Нарезаем ломтиками бекон и жарим на сковороде.
  • Смешиваем яйца, пармезан и перец, добавляем 1-2 столовые ложки воды.
  • Картофель добавляем к бекону и заливаем соусом из яиц. Быстро перемешиваем.
  • Выкладываем блюдо на тарелку и подаем к столу.

Рецепт картофельных зраз

Ингредиенты для теста:
– 6 – 8 штук картофеля;
– соль;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 60 граммов картофельного бульона.
Для начинки:
– 300 граммов грибов;
– 1 луковица;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло;
– манка или сухари для панировки.

Приготовление:

  • Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.
  • Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить примерно 100 граммов. Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.
  • Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем вливаем небольшими порциями бульон и все тщательно перемешиваем.
  • Берем кусочек теста в руки, если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.
  • Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Добавляем соль и перец, перемешиваем.
  • Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения.
  • Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Мойте руки водой, после каждого сразу, так легче будет работать с тестом.
  • Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Дайте им остыть и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак