То, от чего вы не сможете отказаться: три рецепта из картофеля на каждый день

Наверное, трудно найти человека, не любящего блюда из картофеля. Речь идет не просто о вареной или жареной. Чтобы немного разнообразить рацион, мы подготовили три рецепта особых блюд из этого продукта.

24 канал подготовил три интересных и популярных рецепта из картофеля, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Среди них украинские картофельные зразы с начинкой из грибов, картофель по-шведски (хассельбек) и итальянские ньоки, чем-то похожие на наши полюшки.

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Рецепт ньоков

– 450 граммов картофеля;– 120 граммов муки;– твердый сыр;– яйцо;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель, почистите от кожуры и отварите до готовности в подсоленной воде.

Охладите готовый картофель, растолочьте пестиком и соедините с мукой.

Добавьте к тесту натертый сыр и яйцо – перемешайте до однородности. По вашему вкусу можно еще добавить специй.

Разделите тесто на маленькие клецки руками или ножом, сформуйте ньоки (палочки) и посыпайте мукой.

Отварите ньоки в кипящей подсоленной воде до готовности – 3 минуты достаточно.

Готовые ньоки смажьте сливочным маслом и подавайте на стол.

Рецепт картофеля хассельбек

– 500 граммов картофеля;– 20 граммов масла;– соль;– 100 граммов бекона;– 2 куриных яйца;– 100 граммов пармезана;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно моем картофель, выкладываем его между двумя палочками для суши и нарезаем "гармошкой". Полим маслом и солим. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Нарезаем ломтиками бекон и жарим на сковороде.

Смешиваем яйца, пармезан и перец, добавляем 1-2 столовые ложки воды.

Картофель добавляем к бекону и заливаем соусом из яиц. Быстро перемешиваем.

Выкладываем блюдо на тарелку и подаем к столу.

Рецепт картофельных зраз

– 6 – 8 штук картофеля;– соль;– 40 граммов кукурузного крахмала;– 60 граммов картофельного бульона.– 300 граммов грибов;– 1 луковица;– соль;– черный молотый перец;– масло;– манка или сухари для панировки.

Приготовление:

Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.

Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить примерно 100 граммов. Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.

Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем вливаем небольшими порциями бульон и все тщательно перемешиваем.

Берем кусочек теста в руки, если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.

Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Добавляем соль и перец, перемешиваем.

Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения.

Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Мойте руки водой, после каждого сразу, так легче будет работать с тестом.

Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Дайте им остыть и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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