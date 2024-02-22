Что делать со вчерашним картофелем: это настоящий хит за копейки

22 февраля 2024, 14:47
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Источник:

Beszamel

Когда речь идет о голубцах, на ум приходят только те, что с мясной начинкой. Однако их можно приготовить и другим способом. Популярное в Украине блюдо готовят еще и с картофелем. Это вкусно, дешево и сытно.

Голубцы из отварного картофеля в грибном соусе можно приготовить быстро и просто – и их вкус порадует каждого члена семьи. Для приготовления соуса можно использовать свежие или замороженные лесные грибы или шампиньоны.

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Рецепт голубцов из картофеля

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 150 грамм сливочного масла;
– 125 миллилитров молока;
– соль, перец, мускатный орех по вкусу;
– 500 грибов шампиньонов (или других грибов)
– 1 большая луковица;
– 200 миллилитров сливок;
– кочан капусты (лучше всего савойской);
– 1 стакан горячей воды;
– 1 бульонный кубик.

Приготовление:

  1. Картофель отварите и отцедите (можно использовать и вчерашний картофель).
  2. Далее его следует растереть их с маслом и молоком.
  3. Приправьте картофельное пюре солью, перцем и мускатным орехом. Вырежьте из капусты сердцевину и удалите 12 листьев.
  4. Бланшируйте их в кастрюле с кипящей водой в течение 2 минут, а затем обсушите.
  5. В центр каждого листа выложите порцию картофельного пюре и плотно сверните, формируя голубцы.
  6. Плотно уложите голубцы в форму для запекания.
  7. Бульонный кубик разведите в горячей воде и залейте им голубцы. Сверху выложите кусочек нарезанного сливочного масла. Выпекайте 25 – 30 минут в разогретой до 175 градусов духовке.
  8. На разогретой сковороде растопите 50 грамм масла, добавьте нарезанный на кубики лук и обжарьте до прозрачности.
  9. Добавьте грибы и продолжайте тушить.
  10. Влейте сливки, посолите, поперчите.
  11. Подавайте голубцы заправленные грибным соусом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська