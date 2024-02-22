Что делать со вчерашним картофелем: это настоящий хит за копейки

Когда речь идет о голубцах, на ум приходят только те, что с мясной начинкой. Однако их можно приготовить и другим способом. Популярное в Украине блюдо готовят еще и с картофелем. Это вкусно, дешево и сытно.

Голубцы из отварного картофеля в грибном соусе можно приготовить быстро и просто – и их вкус порадует каждого члена семьи. Для приготовления соуса можно использовать свежие или замороженные лесные грибы или шампиньоны.

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Рецепт голубцов из картофеля

Время: 1 час

1 час Порций: 4

– 1 килограмм картофеля;– 150 грамм сливочного масла;– 125 миллилитров молока;– соль, перец, мускатный орех по вкусу;– 500 грибов шампиньонов (или других грибов)– 1 большая луковица;– 200 миллилитров сливок;– кочан капусты (лучше всего савойской);– 1 стакан горячей воды;– 1 бульонный кубик.

Приготовление:

Картофель отварите и отцедите (можно использовать и вчерашний картофель). Далее его следует растереть их с маслом и молоком. Приправьте картофельное пюре солью, перцем и мускатным орехом. Вырежьте из капусты сердцевину и удалите 12 листьев. Бланшируйте их в кастрюле с кипящей водой в течение 2 минут, а затем обсушите. В центр каждого листа выложите порцию картофельного пюре и плотно сверните, формируя голубцы. Плотно уложите голубцы в форму для запекания. Бульонный кубик разведите в горячей воде и залейте им голубцы. Сверху выложите кусочек нарезанного сливочного масла. Выпекайте 25 – 30 минут в разогретой до 175 градусов духовке. На разогретой сковороде растопите 50 грамм масла, добавьте нарезанный на кубики лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте грибы и продолжайте тушить. Влейте сливки, посолите, поперчите. Подавайте голубцы заправленные грибным соусом.

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