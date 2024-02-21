Гречка по-купечески – это давний рецепт, который точно добавит новых ноток к вашему привычному рациону. Раньше ее даже иногда подавали в ресторанах.

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Этот рецепт гречки несколько перекликается с марокканским рецептом кускуса, когда к крупе добавляют мясо, овощи и соус. Не бойтесь экспериментировать – новые ингредиенты этому блюду точно не повредят.

Рецепт гречки по-купечески

Время: 30 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Лук чистим и нарезаем и нарезаем. Добавляем также фарш и натертую морковь. Жарим вместе до золотистого цвета.
  2. Добавляем на сковороду томатную пасту и тщательно перемешиваем.
  3. Добавляем на сковороду гречку и заливаем водой, чтобы крупа была слегка покрыта.
  4. Солим и тушим на медленном огне под крышкой.
  5. Готовое блюдо приправляем любимыми специями и продавленным чесноком.
  6. Дополнить это блюдо можно разве что салатом, ведь гарнир и мясо у вас уже совмещены.

Приятного аппетита!