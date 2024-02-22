Голубцы из отварного картофеля в грибном соусе можно приготовить быстро и просто – и их вкус порадует каждого члена семьи. Для приготовления соуса можно использовать свежие или замороженные лесные грибы или шампиньоны.

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Рецепт голубцов из картофеля

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель отварите и отцедите (можно использовать и вчерашний картофель).
  2. Далее его следует растереть их с маслом и молоком.
  3. Приправьте картофельное пюре солью, перцем и мускатным орехом. Вырежьте из капусты сердцевину и удалите 12 листьев.
  4. Бланшируйте их в кастрюле с кипящей водой в течение 2 минут, а затем обсушите.
  5. В центр каждого листа выложите порцию картофельного пюре и плотно сверните, формируя голубцы.
  6. Плотно уложите голубцы в форму для запекания.
  7. Бульонный кубик разведите в горячей воде и залейте им голубцы. Сверху выложите кусочек нарезанного сливочного масла. Выпекайте 25 – 30 минут в разогретой до 175 градусов духовке.
  8. На разогретой сковороде растопите 50 грамм масла, добавьте нарезанный на кубики лук и обжарьте до прозрачности.
  9. Добавьте грибы и продолжайте тушить.
  10. Влейте сливки, посолите, поперчите.
  11. Подавайте голубцы заправленные грибным соусом.