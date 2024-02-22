Голубцы из отварного картофеля в грибном соусе можно приготовить быстро и просто – и их вкус порадует каждого члена семьи. Для приготовления соуса можно использовать свежие или замороженные лесные грибы или шампиньоны.
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Рецепт голубцов из картофеля
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель отварите и отцедите (можно использовать и вчерашний картофель).
- Далее его следует растереть их с маслом и молоком.
- Приправьте картофельное пюре солью, перцем и мускатным орехом. Вырежьте из капусты сердцевину и удалите 12 листьев.
- Бланшируйте их в кастрюле с кипящей водой в течение 2 минут, а затем обсушите.
- В центр каждого листа выложите порцию картофельного пюре и плотно сверните, формируя голубцы.
- Плотно уложите голубцы в форму для запекания.
- Бульонный кубик разведите в горячей воде и залейте им голубцы. Сверху выложите кусочек нарезанного сливочного масла. Выпекайте 25 – 30 минут в разогретой до 175 градусов духовке.
- На разогретой сковороде растопите 50 грамм масла, добавьте нарезанный на кубики лук и обжарьте до прозрачности.
- Добавьте грибы и продолжайте тушить.
- Влейте сливки, посолите, поперчите.
- Подавайте голубцы заправленные грибным соусом.