Этот рецепт просто разорвал тикток: идея лучшего ужина из картофеля
15 января 2024, 17:20Читати новину українською
Источник:anat_elisha_kitchen
Картофель может стать основой для отличного блюда. Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы вкусно угостить своих родных.
Попытайтесь приготовить картофель в духовке. Сливочно-грибной соус отлично ее дополнит.
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Картофель с грибами и сливочным соусом
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
– 5 – 6 картофелин;
– 200 граммов грибов;
– оливковое масло;
– 1 луковица;
– 5 зубчиков чеснока;
– 250 миллилитров сливок;
– 1 чайная ложка соли;
– щепотка мускатного ореха;
– половина чайной ложки молотого черного перца;
– 100 граммов моцареллы.
Приготовление:
- Тщательно вымытый картофель смажьте оливковым маслом и заверните каждый в фольгу. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите картофель в форму и поставьте его в духовку. Готовьте к полному размягчению не менее часа.
- Тем временем нагрейте на сковороде масло. Измельчите лук и отправьте его жариться. Через 3 минуты добавьте порезанные грибы. Жарьте до испарения жидкости, после чего добавьте тертый чеснок и специи.
- Когда грибы подрумянятся, влейте сливки и готовьте, помешивая, еще 5 минут.
- Освободите картофель от фольги и сделайте надрез в центре. Вилкой немного разомните внутреннюю часть. Посыпьте сверху моцареллой, 2 – 3 столовыми ложками грибного соуса и снова сыром.
- Запекайте еще 10 минут, а перед подачей посыпьте измельченным чесноком.