Спробуйте приготувати картоплю в духовці. Вершково-грибний соус чудово її доповнить.

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Картопля з грибами та вершковим соусом

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Ретельно вимиту картоплю змастіть оливковою олією та загорніть кожну у фольгу. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Викладіть картоплю у форму і поставте її в духовку. Готуйте до повного розм'якшення щонайменше годину.
  3. Тим часом нагрійте на пательні олію. Подрібніть цибулю і відправте її смажитись. Через 3 хвилин додайте порізані гриби. Смажте до випаровування рідини, після чого додайте тертий часник і спеції.
  4. Коли гриби підрум'яняться, влийте вершки та готуйте, помішуючи, ще 5 хвилин.
  5. Звільніть картоплю від фольги та зробіть надріз в центрі. Виделкою трохи розімніть внутрішню частину. Посипте зверху моцарелою, 2 – 3 столовими ложками грибного соусу і знову сиром.
  6. Запікайте ще 10 хвилин, а перед подачею посипте подрібненим часником.