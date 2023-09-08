Червоноголова капуста дуже красива, соковита та вітамінна. Її можна просто порізати до свіжого салату, або тушкувати та додавати як начинку до страв. Популярною стравою також є тушкована капуста з м'ясом – пальчики оближете.

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Ми пропонуємо спробувати приготувати тушковану червонокачанну капусту з родзинками чи в'яленою журавлиною на обід, чи вечерю. За бажанням, цю страву можна використати як начинку до вареників.

Рецепт тушкованої капусти з родзинками

  • Час: 30 хвилин

Приготування:

  • Тонко січемо капусту гострим ножем або на спеціальній тертці. Нарізаємо кубиками очищену ріпчасту цибулю.
  • Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо капусту та перемішуємо.
  • ️Додаємо сіль, духмяний перець та оцет. Накриваємо сковорідку кришкою та тушкуємо страву на повільному вогні. Тушкуємо до потрібної м'якості.
  • Наприкінці додаємо родзинки або в'ялену журавлину. За кілька хвилин до закінчення приготування посипаємо меленим коріандром.
  • Вимикаємо вогонь та залишаємо тушковану капусту настоятися під кришкою ще 10 хвилин.

Смачного!