Это новый хит сезона: салат из кукурузы и капусты
Источник:Fajne gotowanie
Легкий, свежий и вкусный салат с консервированной кукурузой всегда будет хорошим выбором для любого стола. Весь секрет – в особом соусе!
Быстрый и очень вкусный салат из пекинской капусты и кукурузы станет хорошим дополнением к ужину. Он также прекрасно подходит в качестве закуски на вечеринке.
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Рецепт салата из кукурузы
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 300 грамм пекинской капусты;
– 150 грамм болгарского перца;
– 75 грамм кукурузы консервированной;
– 50 грамм майонеза;
– 70 грамм сливок 12%;
– соль, перец, копченая поддержка по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
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Приготовление:
- Капусту разрежьте пополам.
- Мелко нашинкуйте ее.
- Нарежьте перец кубиками.
- Отцеженную кукурузу добавьте к капусте и перцу
- Смешайте майонез, сметану, соль, перец и паприку.
- Все тщательно перемешайте.
Как выбрать качественную кукурузу
Выберите банку с кукурузой, срок годности которой еще достаточно длинный. Чем длиннее срок годности, тем вероятнее, что кукуруза останется свежей и вкусной.
Проверьте, нет ли признаков повреждения банки: изгибов, царапин или коррозии. Это может быть признаком того, что консервы были повреждены или некорректно хранились. Перед покупкой можно просмотреть отзывы потребителей в интернете.Еще один очень вкусный салат: приготовьте с рукколой и свеклой.