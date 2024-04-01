Это новый хит сезона: салат из кукурузы и капусты

Легкий, свежий и вкусный салат с консервированной кукурузой всегда будет хорошим выбором для любого стола. Весь секрет – в особом соусе!

Быстрый и очень вкусный салат из пекинской капусты и кукурузы станет хорошим дополнением к ужину. Он также прекрасно подходит в качестве закуски на вечеринке.

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Рецепт салата из кукурузы

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

– 300 грамм пекинской капусты;– 150 грамм болгарского перца;– 75 грамм кукурузы консервированной;– 50 грамм майонеза;– 70 грамм сливок 12%;– соль, перец, копченая поддержка по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ" , які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготовление:

Капусту разрежьте пополам. Мелко нашинкуйте ее. Нарежьте перец кубиками. Отцеженную кукурузу добавьте к капусте и перцу Смешайте майонез, сметану, соль, перец и паприку. Все тщательно перемешайте.

Как выбрать качественную кукурузу

Выберите банку с кукурузой, срок годности которой еще достаточно длинный. Чем длиннее срок годности, тем вероятнее, что кукуруза останется свежей и вкусной.

Проверьте, нет ли признаков повреждения банки: изгибов, царапин или коррозии. Это может быть признаком того, что консервы были повреждены или некорректно хранились. Перед покупкой можно просмотреть отзывы потребителей в интернете.