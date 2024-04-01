Швидкий і дуже смачний салат з пекінської капусти та кукурудзи стане гарним доповненням до вечері. Він також чудово підходить як закуска на вечірці.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Рецепт салату з кукурудзи

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів пекінської капусти;

– 150 грамів болгарського перцю;

– 75 грамів кукурудзи консервованої;

– 50 грамів майонезу;

– 70 грамів вершків 12%;

– сіль, перець, копчена підтримка до смаку.

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Приготування:

Капусту розріжте навпіл. Дрібно насічіть її. Наріжте перець кубиками. Відціджену кукурудзу додайте до капусти та перцю Змішайте майонез, сметану, сіль, перець та паприку. Все ретельно перемішайте.

Як обрати якісну кукурудзу

Оберіть банку з кукурудзою, термін придатності якої ще досить довгий. Чим довший термін придатності, тим ймовірніше, що кукурудза залишиться свіжою і смачною.

Перевірте, чи немає ознак пошкодження банки: вигинів, подряпин або корозії. Це може бути ознакою того, що консерви були пошкоджені або некоректно зберігалися. Перед покупкою можна переглянути відгуки споживачів в інтернеті.

Ще один дуже смачний салат: приготуйте з руколою та буряком.