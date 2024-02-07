Попробуйте что-то новое: оригинальный рецепт салата с курицей, лапшой и апельсином
Источник:ВВС Food
Быстрые салаты с курочкой – это всегда идеальная опция для вкусного перекуса или ужина. Невероятный вкус без затраты времени покоряет с первой же попытки.
Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их во вкусный перекус или ужин. Легкость салата, питательность курочки и яркие апельсиновые нотки – что может быть вкуснее?
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Рецепт быстрого салата с курочкой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 грамм рисовой лапши;
– 60 грамм арахисового масла;
– 2 чайные ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка сладкого соуса чили;
– 2 зубчика чеснока (мелко нарезанного);
– 1 маленький кусочек корня имбиря (натертый);
– цедра и сок 1 апельсина;
– 300 грамм курочки (нарезанной на кусочки);
– 1 натертая морковь;
– половина огурца (мелко нарезанного);
– 4 измельченные луковицы;
– 1 красный перец (мелко нарезанный);
– несколько листьев салата (измельченных);
– столовая ложка поджаренных семян кунжута;
– 2 лайма (разрезанные пополам).
Приготовление:
- Лапшу заливайте кипятком и отставьте на 10 минут, периодически помешивая.
- В миске смешайте арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешайте.
- Добавьте к соусу 2 – 3 столовые ложки теплой воды и взбейте до однородности.
- Всыпьте курицу и тщательно перемешайте, чтобы мясо хорошо покрылось соусом.
- В большой миске соедините морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавьте курицу с соусом и все хорошо перемешайте.
- Лапшу выложите на 4 тарелки, покройте салатом, посыпьте красным перцем и кунжутом.
- Подавайте с половинками лайма.