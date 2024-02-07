Попробуйте что-то новое: оригинальный рецепт салата с курицей, лапшой и апельсином

7 февраля 2024, 23:55
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Источник:

ВВС Food

Быстрые салаты с курочкой – это всегда идеальная опция для вкусного перекуса или ужина. Невероятный вкус без затраты времени покоряет с первой же попытки.

Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их во вкусный перекус или ужин. Легкость салата, питательность курочки и яркие апельсиновые нотки – что может быть вкуснее?

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Рецепт быстрого салата с курочкой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Замечательный ужин / Фото ВВС Food

Ингредиенты:

– 200 грамм рисовой лапши;
– 60 грамм арахисового масла;
– 2 чайные ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка сладкого соуса чили;
– 2 зубчика чеснока (мелко нарезанного);
– 1 маленький кусочек корня имбиря (натертый);
– цедра и сок 1 апельсина;
– 300 грамм курочки (нарезанной на кусочки);
– 1 натертая морковь;
– половина огурца (мелко нарезанного);
– 4 измельченные луковицы;
– 1 красный перец (мелко нарезанный);
– несколько листьев салата (измельченных);
– столовая ложка поджаренных семян кунжута;
– 2 лайма (разрезанные пополам).

Приготовление:

  1. Лапшу заливайте кипятком и отставьте на 10 минут, периодически помешивая.
  2. В миске смешайте арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешайте.
  3. Добавьте к соусу 2 – 3 столовые ложки теплой воды и взбейте до однородности.
  4. Всыпьте курицу и тщательно перемешайте, чтобы мясо хорошо покрылось соусом.
  5. В большой миске соедините морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавьте курицу с соусом и все хорошо перемешайте.
  6. Лапшу выложите на 4 тарелки, покройте салатом, посыпьте красным перцем и кунжутом.
  7. Подавайте с половинками лайма.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська