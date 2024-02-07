Якщо у вас є залишки смаженої курочки, ви легко можете перетворити їх на смачний перекус або вечерю. Легкість салату, поживність курочки та яскраві апельсинові нотки – що може бути смачніше?
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Рецепт швидкого салату з курочкою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Чудова вечеря / Фото ВВС Food
Приготування:
- Локшину заливайте кип'ятком та відставте на 10 хвилин, періодично помішуючи.
- У мисці змішайте арахісове масло, соєвий соус, соус чилі, часник, імбир, апельсинову цедру та сік, добре перемішайте.
- Додайте до соусу 2 – 3 столові ложки теплої води та збийте до однорідності.
- Всипте курку та ретельно перемішайте, щоб м'ясо добре покрилося соусом.
- У великій мисці з'єднайте моркву, огірок та ріпчасту цибулю. Потім додайте курку з соусом та все добре перемішайте.
- Локшину викладіть на 4 тарілки, покрийте салатом, посипте червоним перцем та кунжутом.
- Подавайте з половинками лайма.