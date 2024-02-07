Якщо у вас є залишки смаженої курочки, ви легко можете перетворити їх на смачний перекус або вечерю. Легкість салату, поживність курочки та яскраві апельсинові нотки – що може бути смачніше?

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Рецепт швидкого салату з курочкою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Салат з куркою - рецептЧудова вечеря / Фото ВВС Food

Приготування:

  1. Локшину заливайте кип'ятком та відставте на 10 хвилин, періодично помішуючи.
  2. У мисці змішайте арахісове масло, соєвий соус, соус чилі, часник, імбир, апельсинову цедру та сік, добре перемішайте.
  3. Додайте до соусу 2 – 3 столові ложки теплої води та збийте до однорідності.
  4. Всипте курку та ретельно перемішайте, щоб м'ясо добре покрилося соусом.
  5. У великій мисці з'єднайте моркву, огірок та ріпчасту цибулю. Потім додайте курку з соусом та все добре перемішайте.
  6. Локшину викладіть на 4 тарілки, покрийте салатом, посипте червоним перцем та кунжутом.
  7. Подавайте з половинками лайма.