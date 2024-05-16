Пальчики оближешь: готовим роскошную курятину в сырном кляре
16 мая 2024, 20:47Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Курятину можно приготовить по-настоящему интересно. Попробуйте сделать ее в сырном кляре.
Это блюдо разнообразит ваше повседневное меню. Кроме этого, оно достойно быть и на праздничном столе.
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Филе куриного бедра в сырном кляре
- Время: 40 минут
- Порций: 3
– 3 филе куриного бедра;
– 3 яйца;
– соль, перец по вкусу;
– 10 граммов чеснока;
– 50 граммов твердого сыра;
– 100 граммов муки;
– 20 граммов петрушки.
Соус:
– 180 миллилитров куриного бульона или воды;
– 40 граммов масла;
– 10 граммов чеснока;
– 1 столовая ложка сока лайма или лимона;
– 10 граммов петрушки.
Смотрите, как приготовить куриное филе в кляре: видео
Приготовление:
- Мясо отбейте, посолите и поперчите.
- Яйца смешайте с чесноком, солью, перцем, петрушкой и натертым сыром.
- Мясо обваляйте в муке, а затем – в кляре. Обжарьте до золотистого цвета.
- Уберите мясо со сковороды. Влейте бульон, добавьте чеснок, сок лайма, нарезанную петрушку и масло.
- Верните мясо в сковороду и готовьте еще 10 минут.