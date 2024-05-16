Пальчики оближешь: готовим роскошную курятину в сырном кляре

Курятину можно приготовить по-настоящему интересно. Попробуйте сделать ее в сырном кляре.

Это блюдо разнообразит ваше повседневное меню. Кроме этого, оно достойно быть и на праздничном столе.

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Филе куриного бедра в сырном кляре

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

– 3 филе куриного бедра;– 3 яйца;– соль, перец по вкусу;– 10 граммов чеснока;– 50 граммов твердого сыра;– 100 граммов муки;– 20 граммов петрушки.– 180 миллилитров куриного бульона или воды;– 40 граммов масла;– 10 граммов чеснока;– 1 столовая ложка сока лайма или лимона;– 10 граммов петрушки.

Смотрите, как приготовить куриное филе в кляре: видео

Приготовление:

Мясо отбейте, посолите и поперчите. Яйца смешайте с чесноком, солью, перцем, петрушкой и натертым сыром. Мясо обваляйте в муке, а затем – в кляре. Обжарьте до золотистого цвета. Уберите мясо со сковороды. Влейте бульон, добавьте чеснок, сок лайма, нарезанную петрушку и масло. Верните мясо в сковороду и готовьте еще 10 минут.