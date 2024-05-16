Это блюдо разнообразит ваше повседневное меню. Кроме этого, оно достойно быть и на праздничном столе.

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Филе куриного бедра в сырном кляре

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 филе куриного бедра;

– 3 яйца;

– соль, перец по вкусу;

– 10 граммов чеснока;

– 50 граммов твердого сыра;

– 100 граммов муки;

– 20 граммов петрушки.

Соус:

– 180 миллилитров куриного бульона или воды;

– 40 граммов масла;

– 10 граммов чеснока;

– 1 столовая ложка сока лайма или лимона;

– 10 граммов петрушки.

Смотрите, как приготовить куриное филе в кляре: видео

Приготовление:

Мясо отбейте, посолите и поперчите. Яйца смешайте с чесноком, солью, перцем, петрушкой и натертым сыром. Мясо обваляйте в муке, а затем – в кляре. Обжарьте до золотистого цвета. Уберите мясо со сковороды. Влейте бульон, добавьте чеснок, сок лайма, нарезанную петрушку и масло. Верните мясо в сковороду и готовьте еще 10 минут.

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