Ця страва урізноманітить ваше повсякденне меню. Окрім цього, вона гідна бути й на святковому столі.

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Філе курячого стегна в сирному клярі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 3

Дивіться, як приготувати куряче філе в клярі: відео

Приготування:

  1. М'ясо відбийте, посоліть та поперчіть.
  2. Яйця змішайте з часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром.
  3. М'ясо обваляйте в борошні, а потім – в клярі. Обсмажте до золотавого кольору.
  4. Приберіть м'ясо з пательні. Влийте бульйон, додайте часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло.
  5. Поверніть м'ясо в пательню та готуйте ще 10 хвилин.