Ця страва урізноманітить ваше повсякденне меню. Окрім цього, вона гідна бути й на святковому столі.
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Філе курячого стегна в сирному клярі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Дивіться, як приготувати куряче філе в клярі: відео
Приготування:
- М'ясо відбийте, посоліть та поперчіть.
- Яйця змішайте з часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром.
- М'ясо обваляйте в борошні, а потім – в клярі. Обсмажте до золотавого кольору.
- Приберіть м'ясо з пательні. Влийте бульйон, додайте часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло.
- Поверніть м'ясо в пательню та готуйте ще 10 хвилин.