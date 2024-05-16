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Філе курячого стегна в сирному клярі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 філе курячого стегна;

– 3 яйця;

– сіль, перець до смаку;

– 10 грамів часнику;

– 50 грамів твердого сиру;

– 100 грамів борошна;

– 20 грамів петрушки.

Соус:

– 180 мілілітрів курячого бульйону чи води;

– 40 грамів масла;

– 10 грамів часнику;

– 1 столова ложка соку лайма чи лимона;

– 10 грамів петрушки.

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Приготування:

М'ясо відбийте, посоліть та поперчіть. Яйця змішайте з часником, сіллю, перцем, петрушкою та натертим сиром. М'ясо обваляйте в борошні, а потім – в клярі. Обсмажте до золотавого кольору. Приберіть м'ясо з пательні. Влийте бульйон, додайте часник, сік лайма, нарізану петрушку та масло. Поверніть м'ясо в пательню та готуйте ще 10 хвилин.

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