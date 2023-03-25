Нежная, сочная курица, заправленная насыщенным соусом с чесночным маслом – вариант простого и невероятного ужина. На приготовление курочки по этому рецепту вам потребуется всего 20 минут, так что вполне вероятно, что он станет одним из самых любимых для вашей семьи.

К теме Не только вкусно, но и полезно: почему куриные голени – идеальный выбор на каждый день

Рецепт куриных грудок с чесноком

Время: 20 минут

Порций: 4

Особенный вкус / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 4 куриные грудки без костей и кожи;

– 4 зубчика чеснока, измельчить;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 100 миллиграмм куриного бульона;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Приправьте обе стороны куриных грудок солью и перцем.

Разогрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на среднем огне.

Добавьте в сковороду измельченный чеснок и готовьте 1 – 2 минуты, часто помешивая.

Добавьте куриные грудки на сковороду и готовьте 6 – 7 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета и готовности.

Выньте курицу из сковороды и отложите на тарелку.

Налейте в сковороду куриный бульон и перемешайте, очищая поджаренные кусочки со дна сковороды.

Добавьте курицу в сковороду и ложкой полейте курицу чесночным соусом.

Накрываем сковороду крышкой и оставляем еще на 2 – 3 минуты.

Подавайте горячим и наслаждайтесь вкусной курицей с чесноком!

Примечание: вы можете регулировать количество чеснока по своему вкусу, в зависимости от того, насколько вы любите этот ингредиент.