Нежная, сочная курица, заправленная насыщенным соусом с чесночным маслом – вариант простого и невероятного ужина. На приготовление курочки по этому рецепту вам потребуется всего 20 минут, так что вполне вероятно, что он станет одним из самых любимых для вашей семьи.

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Рецепт куриных грудок с чесноком

Время: 20 минут
Порций: 4

Особенный вкус / Фото unsplash

Приготовление:

  • Приправьте обе стороны куриных грудок солью и перцем.
  • Разогрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на среднем огне.
  • Добавьте в сковороду измельченный чеснок и готовьте 1 – 2 минуты, часто помешивая.
  • Добавьте куриные грудки на сковороду и готовьте 6 – 7 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета и готовности.
  • Выньте курицу из сковороды и отложите на тарелку.
  • Налейте в сковороду куриный бульон и перемешайте, очищая поджаренные кусочки со дна сковороды.
  • Добавьте курицу в сковороду и ложкой полейте курицу чесночным соусом.
  • Накрываем сковороду крышкой и оставляем еще на 2 – 3 минуты.
  • Подавайте горячим и наслаждайтесь вкусной курицей с чесноком!

Примечание: вы можете регулировать количество чеснока по своему вкусу, в зависимости от того, насколько вы любите этот ингредиент.