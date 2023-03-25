Нежная, сочная курица, заправленная насыщенным соусом с чесночным маслом – вариант простого и невероятного ужина. На приготовление курочки по этому рецепту вам потребуется всего 20 минут, так что вполне вероятно, что он станет одним из самых любимых для вашей семьи.
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Рецепт куриных грудок с чесноком
Время: 20 минут
Порций: 4
Особенный вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Приправьте обе стороны куриных грудок солью и перцем.
- Разогрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на среднем огне.
- Добавьте в сковороду измельченный чеснок и готовьте 1 – 2 минуты, часто помешивая.
- Добавьте куриные грудки на сковороду и готовьте 6 – 7 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета и готовности.
- Выньте курицу из сковороды и отложите на тарелку.
- Налейте в сковороду куриный бульон и перемешайте, очищая поджаренные кусочки со дна сковороды.
- Добавьте курицу в сковороду и ложкой полейте курицу чесночным соусом.
- Накрываем сковороду крышкой и оставляем еще на 2 – 3 минуты.
- Подавайте горячим и наслаждайтесь вкусной курицей с чесноком!
Примечание: вы можете регулировать количество чеснока по своему вкусу, в зависимости от того, насколько вы любите этот ингредиент.