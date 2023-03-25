Ніжна, соковита курка, заправлена ​​насиченим соусом з часниковим маслом – варіант простої та неймовірної вечері. На приготування курочки за цим рецептом вам потрібно буде лише 20 хвилин, тож цілком ймовірно, що він стане одним з найбільш улюблених для вашої сім'ї.

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Рецепт курячих грудок з часником

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Особливий смак / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 4 курячі грудки без кісток і шкіри;

– 4 зубчики часнику, подрібнити;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 100 міліграмів курячого бульйону;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Приправте обидві сторони курячих грудок сіллю та перцем.

Розігрійте оливкову олію і вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні.

Додайте в сковороду подрібнений часник і готуйте 1 – 2 хвилини, часто помішуючи.

Додайте курячі грудки на сковорідку і готуйте 6 – 7 хвилин з кожного боку або до золотисто-коричневого кольору і готовності.

Вийміть курку зі сковороди і відкладіть на тарілку.

Налийте в сковороду курячий бульйон і перемішайте, очищаючи підсмажені шматочки з дна сковороди.

Додайте курку назад у сковороду та ложкою полийте курку часниковим соусом.

Накриваємо сковороду кришкою і залишаємо ще на 2 – 3 хвилини.

Подавайте гарячим і насолоджуйтесь смачною куркою з часником!

Примітка: ви можете регулювати кількість часнику на свій смак, залежно від того, наскільки ви любите цей інгредієнт.